Владимир Кириченко

Сборная Украины по прыжкам в воду завершила свои выступления на чемпионате Европы-2026 по водным видам спорта в Париже.

По итогам турнира наши спортсмены завоевали пять наград и заняли пятое место в медальном зачёте по прыжкам в воду на континентальном турнире.

Ксения Байло и Алексей Середа стали чемпионами Европы в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Серебро в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина завоевали Ксения Бочек и Диана Карнафель.

Бронзовыми призёрами стали Алексей Середа и Марк Гриценко (10-метровая вышка), а также Ксения Байло и София Выставкина (синхронные прыжки с 10-метровой вышки).

Ещё одну бронзу Украина завоевала в командных соревнованиях – в составе Ксения Бочек, Кирилл Болюх, Алексей Середа и Ксения Байло.

Медальный зачёт на ЧЕ-2026 по прыжкам в воду:

1. Италия – 7 наград (5 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая)

2. Германия – 10 (3+4+3)

3. Нейтральные атлеты B – 6 (2+3+1)

4. Великобритания – 7 (2+2+3)

5. Украина – 5 (1+1+3)

Напомним, Середа сенсационно остался без медали ЧЕ в личных прыжках в воду с 10 м.