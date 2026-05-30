Сергей Разумовский

Юниорская сборная Украины по художественной гимнастике завоевала три медали на чемпионате Европы-2026, который проходил в Болгарии.

Украину на турнире представляли 12 художественных гимнасток, в частности три спортсменки соревновались среди юниорок — София Краинская, София Куликова и Варвара Чубарова.

В командном первенстве юниорская сборная Украины завоевала серебряную медаль. Куликова выступала с обручем, Чубарова — с мячом, а Краинская соревновалась в двух дисциплинах. Украинки набрали 100.550 балла и уступили только хозяйкам турнира — сборной Болгарии. Отставание от победительниц составило 1.7 балла.

Также украинские юниорки прошли во все четыре финала в упражнениях с предметами, в которых участвовали. По итогам финалов они завоевали еще две личные награды. София Краинская стала серебряной призеркой в упражнении с лентой, получив 25.750 балла. Варвара Чубарова завоевала бронзу в упражнении с мячом с результатом 25.700 балла.

В целом юниорская сборная Украины завершила Евро-2026 с тремя медалями: одним командным «серебром», личным «серебром» Краинской и личной «бронзой» Чубаровой.

Отдельно отметим, что украинские гимнастки провели молчаливый протест гимну россии. УФГ призвала другие федерации присоединяться к флешмобу.