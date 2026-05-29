Сергей Разумовский

Украинская федерация гимнастики объявила о запуске глобальной цифровой кампании #CloseYourEyesAndEars, посвященной памяти жертв войны. Как отметили в пресс-службе УФГ, инициатива стала реакцией на символический жест украинских гимнасток во время чемпионата Европы по художественной гимнастике в Варне.

Во время демонстрации символики и исполнения гимнов государства-агрессора и её сателлита украинские спортсменки закрыли глаза и уши. В федерации подчеркнули, что этот поступок был не только эмоциональным ответом, но и мощным универсальным посланием к международному сообществу.

Как подчеркнули в УФГ, кампания должна напомнить миру о реальной цене неспровоцированной войны, которая нередко теряется за формальными протоколами, административными решениями и бюрократическими процедурами. В федерации напомнили, что сотни украинских спортсменов и тренеров погибли, тысячи спортивных школ были разрушены, а миллионы детей потеряли свои мечты.

Подчеркнули в федерации и то, что человеческая жизнь и этические принципы должны быть важнее любых регламентов или компромиссов. УФГ призвала национальные и международные спортивные федерации, атлетов, тренеров и болельщиков со всего мира присоединиться к движению солидарности.