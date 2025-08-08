Владимир Кириченко

Национальная сборная команда Германии по художественной гимнастике объявила состав на чемпионат мира-2025.

В индивидуальном турнире Германию представят 2 бывшие россиянки – олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеев и Анастасия Симакова.

Симакова получила немецкое гражданство в 2022 году. В 2021 году Варфоломеев представляла Германию на турнире в временно оккупированном Крыму.

После огласки истории она удалила фото с временно оккупированного Крыма из своего Instagram.

Мировое первенство пройдет с 20 до 24 августа в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Ранее стало известно, сколько призовых заработала Таисия Онофрийчук за этот сезон на Кубке мира.