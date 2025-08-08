На чемпионате мира-2025 по художественной гимнастике Германию представят две бывшие россиянки
Дарья Варфоломеев / Фото - Yahoo
Национальная сборная команда Германии по художественной гимнастике объявила состав на чемпионат мира-2025.
В индивидуальном турнире Германию представят 2 бывшие россиянки – олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеев и Анастасия Симакова.
Симакова получила немецкое гражданство в 2022 году. В 2021 году Варфоломеев представляла Германию на турнире в временно оккупированном Крыму.
После огласки истории она удалила фото с временно оккупированного Крыма из своего Instagram.
Мировое первенство пройдет с 20 до 24 августа в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
