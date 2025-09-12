Денис Седашов

Журнал Forbes Ukraine опубликовал ежегодный список «30 до 30», в котором отмечают украинцев в возрасте до 30 лет, достигших выдающихся успехов в различных сферах — культуры, спорта, политики и общественной деятельности.

В этом году в список попали двое украинских спортсменов: 23-летний футболист сборной Украины Илья Забарный и 17-летняя лидер национальной команды по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук.