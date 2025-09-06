Онофрийчук, Карика и Икан – участницы финала Гран-при в Брно
Турнир стартует 12 сентября
около 1 часа назад
Таяния Онофрийчук / Фото - Суспільне
Украинки Таисия Онуфрийчук, Полина Карика и Анастасия Икан примут участие в финале Гран-при по художественной гимнастике, который пройдет с 12 по 14 сентября в Брно (Чехия).
Отметим, Икан в начале сезона выступала в личной программе, затем встала в команду в групповых упражнениях, где выиграла серебряную медаль на Европейском Кубке в Баку.
Перед стартом чемпионата мира в Бразилии Анастасию вывели из состава и она снова вернулась к личной программе.
Напомним, Украина угрожает бойкотом международных турниров по художественной гимнастике из-за допуска россиянок.
В августе Онуфрийчук завоевала первую в карьере личную медаль чемпионата мира-2025.
