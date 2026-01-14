Онофрийчук: «Моя главная задача — завоевать олимпийскую лицензию»
Среди ключевых целей спортсменка выделила успешное выступление на чемпионате мира и получение путевки на ОИ
около 8 часов назад
Фото: Федерация гимнастики Украины
Украинская гимнастка Таисия Онуфрийчук поделилась своими главными целями на текущий сезон и рассказала о ближайших планах подготовки. Слова приводит Чемпион Радио.
В детстве я даже не представляла, что все может зайти так далеко — очень хотелось просто попасть в национальную сборную. Сейчас у меня еще много целей, я не считаю это пиком карьеры: нужно ставить цель и достигать её. Моя главная задача — успешно выступить на чемпионате мира и завоевать олимпийскую лицензию.
«Все чего-то ожидают, давление такое…» Блохина – о медали Олимпиады, золоте ЧМ, россиянах в спорте и тренерстве.