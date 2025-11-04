Погранична выиграла международный турнир во Франции
Кристина принесла Украине золото престижного турнира StellArt Strass Cup
Фото: Александр Костовецкий (Motusmedia)
Украинская гимнастка Христина Пограничная триумфировала на международном турнире FIG StellArt Strass Cup, который состоялся во Франции.
Пограничная стала лучшей в многоборье, набрав 107,100 балла, а также завоевала золото в упражнении с обручем (29,350).
Серебро в многоборье выиграла итальянка Елизавета Гаврилив (106,250), а бронзу — француженка Марго Тран (106,050).
Кроме того, Христина заняла второе место с булавами (28,000), третье — с лентой (24,600) и четвертое — с мячом (25,150).
