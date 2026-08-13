Онофрийчук – на промежуточном 11-м месте в квалификации многоборья на ЧМ, Карика – 13-я
13 августа украинские спортсменки выступят в квалификации упражнений с булавами и лентой
На чемпионате мира-2026 по художественной гимнастике прошел первый день квалификации.
После двух упражнений Таисия Онофрийчук занимает промежуточное 11-е место в многоборье, а Полина Карика – 13-е.
Таисия в сумме за своё выступление набрала 54,450 балла (28,650 с обручем и 25,800 с мячом), а Полина – 54,250 (27,550 с обручем и 26,700 с мячом).
В упражнениях с обручем Онопфрийчук на данный момент на промежуточном 6-м месте, а Карика – 8-я. С мячом Полина – 9-я, а Таисия – 14-я.
13 августа украинские спортсменки выступят в квалификации упражнений с булавами и лентой.
Чемпионат мира по художественной гимнастике. Многоборье. Квалификация (два упражнения)
1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 58,950
2. София Раффаэли (Италия) – 58,550
3. Мария Борисова (Россия) – 58,050
...
11. Таисия Онопфрийчук (Украина) – 54,450
13. Полина Карика (Украина) – 54,250
Расписание чемпионата мира-2026 по художественной гимнастике.
Поделиться