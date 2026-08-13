Владимир Кириченко

На чемпионате мира-2026 по художественной гимнастике прошел первый день квалификации.

После двух упражнений Таисия Онофрийчук занимает промежуточное 11-е место в многоборье, а Полина Карика – 13-е.

Таисия в сумме за своё выступление набрала 54,450 балла (28,650 с обручем и 25,800 с мячом), а Полина – 54,250 (27,550 с обручем и 26,700 с мячом).

В упражнениях с обручем Онопфрийчук на данный момент на промежуточном 6-м месте, а Карика – 8-я. С мячом Полина – 9-я, а Таисия – 14-я.

13 августа украинские спортсменки выступят в квалификации упражнений с булавами и лентой.

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Многоборье. Квалификация (два упражнения)

1. Дарья Варфоломеев (Германия) – 58,950

2. София Раффаэли (Италия) – 58,550

3. Мария Борисова (Россия) – 58,050

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11. Таисия Онопфрийчук (Украина) – 54,450

13. Полина Карика (Украина) – 54,250

Расписание чемпионата мира-2026 по художественной гимнастике.