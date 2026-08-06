Денис Седашов

Российские и белорусские художественные гимнастки будут соревноваться на чемпионате мира-2026 в нейтральном статусе — без флагов и гимнов. Об этом сообщил пресс-секретарь Немецкой гимнастической федерации Торстен Хартман.

В мае международная федерация World Gymnastics сняла ограничения для спортсменов из РФ и РБ. В то же время немецкая сторона как хозяйка турнира согласовала их нейтральный статус на уровне национальной федерации и правительства страны.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет во Франкфурте с 12 по 16 августа.

European Gymnastics развела мужские сборные Украины и Беларуси по разным снарядам на ЧЕ-2026.