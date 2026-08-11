Расписание чемпионата мира-2026 по художественной гимнастике. Турнир стартует 12 августа
Планетарный форум пройдет в немецком Франкфурте-на-Майне
Представляем вашему вниманию расписание чемпионата мира-2026 по художественной гимнастике.
Планетарное первенство пройдет с 12 по 16 августа в немецком Франкфурте-на-Майне.
Расписание чемпионата мира:
12 августа
10.00. Личная квалификация – обруч и мяч (группы A-D)
17.15. Личная квалификация – булавы и лента (группы E-H)
13 августа
10.00. Личная квалификация – булавы и лента (группы A-D)
17.15. Личная квалификация – обруч и мяч (группы E-H)
14 августа
17.00. Личный финал в многоборье
15 августа
12.00. Групповое многоборье — 5 мячей и 3 обруча/2 пары булав
18.40. Церемония награждения командного зачета
16 августа
12.00. Финал в упражнении с 5 мячами
13.10. Личный финал в упражнении с обручем
13.50. Личный финал в упражнении с мячом
15.00. Групповой финал в упражнении с 3 обручами/2 парами булав
16.10. Личный финал в упражнении с булавами
16.50. Личный финал в упражнении с лентой
Напомним, россиянок и белорусок допустили к ЧМ-2026 по художественной гимнастике в нейтральном статусе.