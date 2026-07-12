Онофрійчук завоевала серебро на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Милане
Победителем стала итальянка София Раффаэли
26 минут назадПодписаться в
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала серебряную медаль в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира-2026, который проходит в итальянском Милане.
За своё выступление украинка получила 29,550 балла. Победительницей в этом виде программы стала итальянка София Раффаэли (29,650), а тройку призёров замкнула Тахмина Икромова из Узбекистана (29,150).
Также Онофрийчук выступила в финале упражнений с мячом, где с результатом 27,800 балла заняла шестое место.
Онофрийчук завоевала четыре медали на турнире в Румынии.