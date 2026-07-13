Онофрийчук стала победительницей общего зачета Кубка мира
На этапе в Милане Таисия снова подтвердила свой уровень
около 1 часа назадПодписаться в
Таисия Онофрийчук / Фото - Суспільне
Украинка Таисия Онуфрийчук выиграла общий зачет Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем.
На этапе в Милане Онуфрийчук стала серебряным призером в упражнениях с обручем.
В упражнениях с мячом украинка показала 6-й результат.
Первой в многоборье, в упражнениях с мячом, булавами и лентой стала представительница Германии Дарья Варфоломеев.
Напомним, на этапе в Милане сборная команда Украины в групповых упражнениях завоевала бронзу.
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