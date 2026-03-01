Онофрийчук выиграла две золотые награды на Гран-при в Эстонии
Украинская грация покорила Тарту идеальными выступлениями с обручем и лентой
около 8 часов назад
Фото: Мария Музыченко
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук выиграла две золотые медали на первом этапе Гран-при по художественной гимнастике в Эстонии.
Украинка показала лучшие результаты в финалах упражнений с отдельными предметами.
Результаты Онофрийчук:
Обруч: 29.050 балла — 1 место.
Лента: 27.550 балла — 1 место.
Турнир проходит в городе Тарту и является первым этапом серии Гран-при в текущем сезоне.
