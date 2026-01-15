Владимир Кириченко

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук рассказала, кого считает главными соперницами в борьбе за пьедестал летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.

Её слова передает Чемпион Радио.

Кого ты видишь своими главными соперницами в борьбе за пьедестал на Олимпиаде? Кто топы в художественной гимнастике?

«Что будет в 2028 году ещё никто не знает. Сейчас в топе Германия (Дарья Варфоломеев), Италия (София Рафаэли), Болгария… Многие сейчас подтянутся до должного уровня на Олимпиаде. Но и чемпионат Украины – это тоже ответственные соревнования и к ним надо должным образом относиться».

Кто из украинок составляет тебе достойную конкуренцию?

«Сейчас 2010-й год переходит на старшие программы. Скажу, что хорошая конкуренция от таких спортсменок, как Полина Карика, Настя Икан. У нас не очень много старших спортсменок, сейчас их станет больше».

В упражнениях с лентой Украина наконец выиграла первую медаль за 10 лет. Твои первые мысли после того, как ты стала абсолютной чемпионкой?

«На самом деле, это не всё, что я могла сделать. Я очень сожалела, что не могла собраться до конца. Было большое давление и это, наверное, единственные соревнования, где я не смогла справиться с собой. Почему так случилось? Ментально и психологически я недоработала. Это была ошибка, но это и урок на будущее».

