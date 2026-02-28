Украинка Онофрийчук выиграла золото Гран-при в Таллине
Еще одна украинка Карика заняла 10 место
около 9 часов назад
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала победительницей в индивидуальном многоборье на стартовом этапе Гран-при, который проходит в столице Эстонии.
По итогам своих выступлений украинка набрала суммарно 114,850 балла. Этот результат позволил Онофрийчук возглавить пьедестал почёта.
Также в многоборье выступила ещё одна представительница Украины — Полина Карика. Она завершила турнир в первой десятке, заняв итоговое 10-е место.
Гран-при по художественной гимнастике. Таллин (Эстония) Многоборье. Финал
1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 114,850
2. Лилиана Левиньска (Польша) – 111,000
3. София Раффаэли (Италия) – 110,150
...
10. Полина Карика (Украина) – 102,400
