Владимир Кириченко

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) официально подтвердила возвращение художественной гимнастики в программу Всемирных игр-2029. Об этом сообщила пресс-служба World Gymnastics.

На Всемирных играх разыгрываются медали в финалах в отдельных видах, в то время как индивидуальное многоборье остается олимпийской дисциплиной.

Напомним, Всемирные игры состоят из соревнований, которые не входят в олимпийскую программу.

Планетарный форум в 2029 году пройдет с 19 по 29 июля в Карлсруэ (Германия).

Художественная гимнастика была представлена на Играх с 2001 по 2022 год, однако была исключена из программы Игр-2025 в Чэнду (Китай). Возвращение произошло по инициативе принимающей страны благодаря росту популярности вида в Германии на фоне успехов Дарьи Варфоломеевой.

В целом программа Всемирных игр-2029 будет включать 36 видов спорта, среди которых 5 гимнастических: акробатика, аэробика, прыжки на батуте/акробатической дорожке, паркур и художественная гимнастика.

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