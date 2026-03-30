Денис Седашов

Украинка Таисия Онофрийчук триумфировала на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии. К победе в личном многоборье спортсменка добавила три золотые награды в финалах в отдельных видах.

Онофрийчук заняла первые места в упражнениях с обручем (30.400 балла), мячом (29.000) и лентой (29.200). Также Таисия финишировала пятой в упражнениях с булавами (28.700).

Другая представительница Украины Полина Карика завершила соревнования на 15-м месте в общем рейтинге.

