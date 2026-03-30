Онофрийчук завоевала три золотые медали в отдельных упражнениях на этапе Кубка мира в Болгарии
Украинка стала лучшей в упражнениях с обручем, мячом и лентой
около 3 часов назад
Украинка Таисия Онофрийчук триумфировала на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии. К победе в личном многоборье спортсменка добавила три золотые награды в финалах в отдельных видах.
Онофрийчук заняла первые места в упражнениях с обручем (30.400 балла), мячом (29.000) и лентой (29.200). Также Таисия финишировала пятой в упражнениях с булавами (28.700).
Другая представительница Украины Полина Карика завершила соревнования на 15-м месте в общем рейтинге.
Онофрийчук выиграла золото в многоборье на Гран-при в Марбелье.
