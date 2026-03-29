Онофрийчук завоевала золото в многоборье на этапе Кубка мира в Болгарии.
Еще одна украинка Полина Карика стала 15-й
11 минут назад
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала победительницей первого этапа Кубка мира в болгарской Софии. Украинка заняла первое место в многоборье.
В напряженной борьбе Онофрийчук набрала суммарно 116.600 балла. Этого результата хватило, чтобы оставить позади представительницу Болгарии Стиляна Николова (116.200) и итальянку София Раффаэли (115.700).
Кроме победы в многоборье, Таисия квалифицировалась во все четыре финала в отдельных видах, которые состоятся в понедельник 30 марта.
Другая представительница Украины Полина Карика завершила многоборье на 15-й позиции с результатом 106.950 балла.
