Денис Седашов

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала победительницей первого этапа Кубка мира в болгарской Софии. Украинка заняла первое место в многоборье.

В напряженной борьбе Онофрийчук набрала суммарно 116.600 балла. Этого результата хватило, чтобы оставить позади представительницу Болгарии Стиляна Николова (116.200) и итальянку София Раффаэли (115.700).

Кроме победы в многоборье, Таисия квалифицировалась во все четыре финала в отдельных видах, которые состоятся в понедельник 30 марта.

Другая представительница Украины Полина Карика завершила многоборье на 15-й позиции с результатом 106.950 балла.

Онофрийчук выиграла золото в многоборье на Гран-при в Марбелье.