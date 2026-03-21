Онофрийчук выиграла золото в многоборье на Гран-при в Марбелье.
Еще одна представительница Украины Полина Карика заняла седьмое место
около 2 часов назад
Фото: Мария Музиченко
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук одержала победу в многоборье на втором этапе Гран-при в испанской Марбелье.
Украинская спортсменка стала лучшей, набрав по итогам выступлений 115,500 балла.
Серебряную награду завоевала Тахмина Икромова из Узбекистана, а бронзу — Лилиана Левинская из Польши. Другая представительница Украины Полина Карика заняла седьмое место.
Онофрийчук выиграла две золотые награды на Гран-при в Эстонии.
