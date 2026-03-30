Владимир Кириченко

Британский проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (14-0, 12 КО) заявил, что хотел бы провести поединок против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 KO) после победы над американцем Джермейном Франклином (24-3, 15 КО).

Мозес, этот бой был длиннее, чем твои три предыдущих вместе. Однако твой соперник все равно не смог продержаться шесть раундов. Какие у тебя ощущения?

«Не знаю, что сказать. Слушайте, когда ты тренируешься, как я, очень тяжело, чтобы всё шло не так, как хочешь».

Толпа хочет Усика [на следующий бой против Итаума], но кого хочешь именно ты?

«Я бы хотел бой против Хрговича, но, очевидно, он делает своё дело. Я тоже хотел бы Усика. Я бы не отказался от этого боя».

Я не суперзвезда, а просто ребенок, который пытается воплотить свои мечты».

Напомним, в ночь на 28 марта Итаума победил Франклина нокаутом в 5-м раунде.

Усик проведет следующий бой против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.