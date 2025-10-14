Владимир Кириченко

Украинские гимнастки из «Школы Дерюгиных» не пожали руки команде нейтральных гимнасток с российскими паспортами на клубном чемпионате мира Aeon Cup в Японии.

Как стало известно Tribuna.com, представительницы Украины отказались жать руки нейтральным спортсменкам во время церемонии награждения призеров соревнований.

В составе украинской команды выступили Таисия Онофрийчук, Полина Карика и юниорка Любовь Горащенко.

В нейтральном статусе выступали спортсменки Международной Ассоциации «Небесная грация» Алины Кабаевой – юниорка Ксения Савинова и сеньорки Мария Борисова и Ульяна Янус.

Напомним, украинские гимнастки завоевали золото турнира, опередив команду нейтральных гимнасток с российскими паспортами, которая стала второй.