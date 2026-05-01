Сергей Разумовский

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала золотую медаль на Европейском кубке по художественной гимнастике, который в эти дни проходит в столице Азербайджана Баку. Украинская спортсменка стала лучшей в финале упражнений с обручем, продемонстрировав одно из самых ярких выступлений соревнований.

В решающем выступлении Онофрийчук выполнила программу практически без ошибок и получила от судей 30,150 балла. Этот результат обеспечил ей уверенную победу и первое место в финале. Ближайшими преследовательницами украинки стали спортсменки, которые выступали в статусе нейтральных атлеток. Вторую позицию заняла россиянка Арина Ковшова с результатом 28,400 балла, а третье место досталось белорусске Дарье Веренич, которая набрала 27,950.

Еще одна украинская гимнастка, Полина Карика, также пробилась в финал по этой дисциплине. По итогам выступления она получила 27,500 балла, что позволило ей завершить соревнования на седьмой позиции.

Для Онофрийчук эта победа стала очередным успешным выступлением на турнире в Баку. Ранее украинская спортсменка уже отмечалась медалями в отдельных видах программы на этих соревнованиях.

Триумф украинской гимнастки имел и символический момент. Во время церемонии награждения на арене прозвучал государственный гимн Украины, когда Онофрийчук поднялась на высшую ступень пьедестала. Спортсменки, занявшие второе и третье места и выступавшие под нейтральным статусом, слушали гимн, находясь ниже на пьедестале.