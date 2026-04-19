Денис Седашов

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала две награды в отдельных финалах на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Азербайджане.

Лучший результат украинка показала в упражнениях с обручем, где выиграла золотую медаль, опередив болгарку Стиляна Николова на 0,1 балла. В упражнениях с булавами Онофрийчук заняла третье место, завоевав бронзу.

Также Онофрийчук остановилась в шаге от подиума в упражнениях с мячом (4-е место) и финишировала шестой в упражнении с лентой.

Онофрийчук выиграла золото в многоборье на этапе Кубка мира в Баку.