Онофрійчук завоевала золото и бронзу на этапе Кубка мира в Баку
Украинка завоевала награды в отдельных финалах
около 2 часов назад
Фото: Катерина Титаренко
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала две награды в отдельных финалах на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Азербайджане.
Лучший результат украинка показала в упражнениях с обручем, где выиграла золотую медаль, опередив болгарку Стиляна Николова на 0,1 балла. В упражнениях с булавами Онофрийчук заняла третье место, завоевав бронзу.
Также Онофрийчук остановилась в шаге от подиума в упражнениях с мячом (4-е место) и финишировала шестой в упражнении с лентой.
Онофрийчук выиграла золото в многоборье на этапе Кубка мира в Баку.
