Украина объявила состав на ЧЕ-2026 по художественной гимнастике
Соревнования пройдут с 27 по 31 мая
Сборная Украины по художественной гимнастике определилась с составом на чемпионат Европы-2026. Континентальное первенство пройдет с 27 по 31 мая в болгарской Варне. Сообщает Суспільне Спорт.
В заявку национальной команды вошли 12 спортсменок, которые будут выступать в взрослой и юниорской категориях. Украина будет представлена как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях.
Взрослые (индивидуальные упражнения): Таисия Онофрийчук, Полина Карика, Анастасия Икан (запасная).
Взрослые (групповые упражнения): Диана Баева, Александра Ющак, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Елизавета Азза, Полина Городнича.
Юниорки (индивидуальные упражнения): София Краинская, София Куликова, Варвара Чубарова.
Онофрийчук завоевала золото и бронзу на этапе Кубка мира в Баку.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
