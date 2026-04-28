Денис Седашов

Сборная Украины по художественной гимнастике определилась с составом на чемпионат Европы-2026. Континентальное первенство пройдет с 27 по 31 мая в болгарской Варне. Сообщает Суспільне Спорт.

В заявку национальной команды вошли 12 спортсменок, которые будут выступать в взрослой и юниорской категориях. Украина будет представлена как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях.

Взрослые (индивидуальные упражнения): Таисия Онофрийчук, Полина Карика, Анастасия Икан (запасная).

Взрослые (групповые упражнения): Диана Баева, Александра Ющак, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Елизавета Азза, Полина Городнича.

Юниорки (индивидуальные упражнения): София Краинская, София Куликова, Варвара Чубарова.

Онофрийчук завоевала золото и бронзу на этапе Кубка мира в Баку.