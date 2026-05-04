Сборная Украины по художественной гимнастике выиграла бронзу на Кубке Европы в Баку
Наша команда стала третьей в упражнениях с обручами и булавами
28 минут назад
Сборная Украины завоевала бронзовую медаль в упражнениях с обручами и булавами на Кубке Европы в Баку.
Наша команда стала третьей с результатом 26,550 баллов.
Украину в групповых упражнениях представили Елизавета Азза, Диана Баева, Александра Ющак, Валерия Перемета, Кира Ширикина и Полина Городничая.
Золото добыли нейтральные спортсменки с российскими паспортами, а серебро – с белорусскими.
Кубок Европы по художественной гимнастике. Баку, Азербайджан. Групповые упражнения с обручами и булавами
1. AIN 2 – 27,250
2. AIN 1 – 26,700
3. Украина – 26,550
Напомним, Таисия Онофрийчук завоевала серебро в кросс-батлах на Кубке Европы.
