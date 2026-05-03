Онофрийчук завоевала серебро в кросс-баттлах на Кубке Европы
Украинка набрала 27,000 баллов, уступив лишь представительнице Израиля
9 минут назад
Фото: Виктория Попова
Украинка Таисия Онифрийчук стала серебряной призеркой в кросс-баттлах на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку.
Спортсменка набрала 27,000 баллов, уступив Даниэле Муниц из Израиля. Бронзовую награду завоевала итальянка София Рафаэли. Другая представительница Украины, Полина Карика, финишировала четвертой.
Ранее на турнире Онифрийчук выиграла золото в упражнениях с обручем и серебро в упражнениях с лентой.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05