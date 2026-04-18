Онофрийчук завоевала золото в многоборье на этапе Кубка мира в Баку
По итогам четырех упражнений украинка набрала 115.650 балла
около 1 часа назад
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук победила в многоборье на этапе Кубка мира в Азербайджане.
По итогам четырех упражнений украинка набрала 115.650 баллов.
Онофрийчук обошла немку Дарью Варфоломееву (114.750) и представительницу Болгарии Стиляна Николова (114.050). Еще одна украинка Полина Карика заняла 14-е место с результатом 105.950 баллов.
Также Онофрийчук квалифицировалась во все финалы в отдельных видах упражнений, которые пройдут 19 апреля.
