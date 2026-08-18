Сборная Украины – в топ-5 медального зачета ЧМ-2026 по художественной гимнастике
Обе награды в копилку нашей команды положила Онофрийчук
Таисия Онуфрийчук / Фото - Суспильне
16 августа в немецком Франкфурте завершился чемпионат мира по художественной гимнастике.
Сборная Украины завоевала на турнире 2 медали – золотую и серебряную. Обе в активе Таисии Онофрийчук – в упражнениях с обручем и булавами.
Благодаря этим результатам Украина вошла в топ-5 медального зачета ЧМ-2026 по художественной гимнастике, разделив 4-5 места с Испанией.
Медальный зачет ЧМ-2026 по художественной гимнастике:
1. Германия – 4 медали (3 золотых и 1 бронзовая)
2. Бразилия – 3 (2+0+1)
3. Болгария – 6 (1+3+2)
4-5. Украина – 2 (1+1+0)
4-5. Испания – 2 (1+1+0)
Напомним, Онофрийчук трогательно прокомментировала золото ЧМ-2026.
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