Денис Седашов

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук поделилась эмоциями после триумфа в финале упражнений с обручем на чемпионате мира-2026 во Франкфурте-на-Майне.

18-летняя украинка призналась, что победа на мировом первенстве имеет для нее особое значение. Слова приводит ua.tribuna.com.

Для меня стать чемпионкой мира означает чувствовать гордость за нашу страну. Я очень рада, что смогла собраться и сделать все от меня зависящее. Хочу поблагодарить наших тренеров и всю нашу команду за то, что помогли мне так прекрасно выступить. Я невероятно счастлива, что мне удалось это сделать, доказать, что наша страна несокрушима – и я продолжу это делать. Таисия Онофрийчук

Напомним, Онофрийчук оформила медальный дубль на турнире во Франкфурте — кроме золота в обруче, украинка завоевала серебряную награду в финале упражнений с булавами.

Онофрийчук завоевала золото ЧМ-2026 в упражнениях с обручем.