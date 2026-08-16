Онофрийчук — вице-чемпионка ЧМ-2026 в упражнениях с булавами
Золотую медаль завоевала Стилияна Николова из Болгарии
Фото: Мария Музыченко
Украинская гимнастка Таисия Онуфрийчук завоевала серебряную медаль в финале упражнений с булавами на чемпионате мира-2026 во Франкфурте-на-Майне.
За своё выступление Онуфрийчук получила 30,050 балла, уступив 0,100 балла победительнице соревнований Стиляне Николовой из Болгарии (30,150). Бронзу завоевала Мария Борисова (30,050).
Всего на ЧМ-2026 Онуфрийчук завоевала две награды, ранее выиграв золото в упражнениях с обручем.
ЧМ-2026. Финал в упражнениях с булавами:
Стиляна Николова (Болгария) — 30,150
Таисия Онуфрийчук (Украина) — 30,050
Мария Борисова — 30,050
Как жаль: Онуфрийчук остановилась в шаге от медалей ЧМ-2026 и не получила олимпийскую лицензию.