Онофрийчук завоевала золото ЧМ-2026 в упражнениях с обручем
18-летняя спортсменка завоевала первую медаль высшего достоинства в карьере
Фото: Мария Музыченко
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате мира-2026 во Франкфурте-на-Майне.
В финале Онофрийчук получила за свое выступление 30,700 баллов, обогнав итальянку Софию Раффаэли (30,500) и представительницу Германии Дарью Варфоломееву (30,400).
Это первая золотая награда 18-летней украинки на уровне чемпионатов мира. Также это первое золото Украины на мировых первенствах по художественной гимнастике с 2013 года, когда в этом же виде программы победила Анна Ризатдинова.
Как досадно: Онофрийчук остановилась за шаг от медалей ЧМ-2026 и не получила олимпийскую лицензию.