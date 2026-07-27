Денис Седашов

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (23-1, 20 KO) поделился впечатлениями от яркой победы над шведом Отто Валлином (28-4, 16 KO) на вечере бокса Zuffa Boxing 09 в нью-йоркском Madison Square Garden. Слова приводит YouTube-канал The Casual Experts Podcast.

Украинец нокаутировал соперника на последних секундах заключительного, 10-го раунда. После боя Сиренко признался, что специально не охотился за досрочным финишем, а также поделился эмоциями относительно тяжелого состояния соперника:

— Учитывая, что вы нокаутировали его в последнем раунде, когда именно вы начали думать о досрочной победе?

— Нокаут никогда нельзя запланировать. Так просто складывается в боксе. Конечно, ты всегда стремишься завершить бой досрочно, но я придерживался своего плана, своей тактики. А нокаут пришел сам.

— Вы почувствовали момент, когда он уже был достаточно потрясен, чтобы добить его, или все произошло само собой?

— Нет. Я просто провел комбинацию, увидел, что хорошо попал, и он упал. В тот момент я подумал: «Вау».

— Как бы вы оценили этот нокаут среди всех нокаутов, которые когда-либо были в Madison Square Garden?

— Знаете, это странное ощущение. Конечно, приятно побеждать и добиваться нокаутов. Но я очень хорошо знаю Отто. Мы много спарринговали. Мне очень жаль, что я так сильно его побил. Поэтому, с одной стороны, я счастлив, а с другой – мне немного не по себе. Он просто очень хороший человек.

— Вы говорили с Отто после боя? И когда увидели, что он не поднимается, что тогда промелькнуло у вас в голове?

— Конечно, я думал только о том, в порядке ли он. Прежде всего мы все люди, и я не хочу видеть, чтобы кто-то после боя серьезно пострадал. Очень надеюсь, что с ним все будет хорошо и он полностью восстановится. Именно об этом я тогда думал.

Сиренко на последних секундах боя нокаутировал экс-соперника Джошуа и Фьюри.