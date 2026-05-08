Денис Седашов

Украинец Сергей Кулиш стал бронзовым призёром чемпионата Европы по пулевой стрельбе, который проходит в хорватском Осиеке.

Двукратный призёр Олимпийских игр занял первое место в квалификации стрельбы из винтовки из трёх положений (50 метров), а в финале завоевал третье место. Эта награда стала первой для сборной Украины на текущем турнире.

Для Кулиша это пятая медаль на уровне чемпионатов Европы и третья в этой конкретной дисциплине.

Турнир продлится до 18 мая.

