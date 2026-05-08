Кулиш завоевал бронзу чемпионата Европы по пулевой стрельбе
Сине-жёлтые завоевали первую награду на континентальном первенстве
15 минут назад
Фото: ukr_shooting_federation
Украинец Сергей Кулиш стал бронзовым призёром чемпионата Европы по пулевой стрельбе, который проходит в хорватском Осиеке.
Двукратный призёр Олимпийских игр занял первое место в квалификации стрельбы из винтовки из трёх положений (50 метров), а в финале завоевал третье место. Эта награда стала первой для сборной Украины на текущем турнире.
Для Кулиша это пятая медаль на уровне чемпионатов Европы и третья в этой конкретной дисциплине.
Турнир продлится до 18 мая.
