Украинские стрелки завоевали три медали на Гран-при в Осиеке
Копилка сине-желтых пополнилась золотой, серебряной и бронзовой медалями
около 6 часов назад
Украинские стрелки отличились на Гран-при Christmas Cup 2025 по пулевой стрельбе, который проходит в хорватском Осиеке.
В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета среди женщин золотую медаль завоевала Юлия Исаченко. Бронзовую награду завоевала еще одна украинка — Ольга Лепская.
Среди мужчин успеха добился Данила Миклухо, который завоевал серебро в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
