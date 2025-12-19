Украинские стрелки завоевали первые медали на Гран-при в Осиеке
Атлеты завоевали золото и серебро
около 11 часов назад
Украинские стрелки стартовали на 14-м Гран-при Christmas Cup 2025 в хорватском Осиеке с золотых и серебряных наград.
Максим Каминский и Ольга Лепская завоевали золото в стрельбе из пневматического пистолета среди микст-дуэтов.
Мария Сташко и Святослав Гудзий стали серебряными призерами в стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных дуэтов.
Гран-при в Осиеке продлится до 21 декабря.
Поделиться