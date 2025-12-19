«Заслуживает уважения за развитие бокса». Президент WBC поддержал Пола перед боем с Джошуа
Маурисио Сулейман отметил вклад блогера в популяризацию бокса
около 14 часов назад
Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман в социальной сети Х опубликовал пост, в котором выразил поддержку Джейку Полу (12-1, 7 KO) накануне его поединка с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).
По словам главы WBC, независимо от результата боя, к американскому блогеру уже следует относиться с уважением, поскольку он внес значительный вклад в развитие бокса.
Джейк Пол — это человек, который пришел из социальных сетей и по-настоящему влюбился в бокс. Он тренировался так же упорно, как и любой профессиональный боец, привел в наш спорт миллионы новых болельщиков и создал дополнительные возможности для боксеров, выступающих в его шоу. В итоге, бокс только выигрывает от этого.
