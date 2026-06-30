ISU допустил российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе
Атлеты смогут выступать на турнирах при условии полного отсутствия национальной символики
39 минут назадПодписаться в
Международный союз конькобежцев (ISU) официально объявил об отмене отстранения российских и белорусских спортсменов от международных турниров. Представители стран-агрессоров смогут вернуться к соревнованиям под эгидой организации.
Согласно заявлению ISU, фигуристы и другие конькобежцы из России и Белоруссии будут допущены исключительно в статусе нейтральных атлетов. Это предполагает полное запрещение использования государственной символики: национальных флагов, гимнов и элементов экипировки. Указанные ограничения также распространяются на весь вспомогательный персонал и тренерские штабы команд.
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