Лисовец – о рекорде Украины на ЧЕ по плаванию: «Для Бабенко это также будет мотивацией»
Украинские пловцы будут бороться за медали континентального первенства
Владимир Лисовец / Фото - Суспільне Спорт
Украинцы Степан Бабенко и Владимир Лисовец для Суспільне Спорт прокомментировали свой выход в финал чемпионата Европы-2026 по плаванию на дистанции 50 м брассом.
Бабенко:
«Заплыв был очень плотным. Поздравляю Владимира, он побил мой рекорд, но я его не отпущу».
Лисовец:
«То, что он побил рекорд, дало мне мотивацию постараться превзойти его результат. Думаю, для него это тоже будет мотивацией».
Финал соревнований состоится в субботу, 15 августа, в 19:42.
Напомним, Лисовец с национальным рекордом вышел в финал ЧЕ-2026.