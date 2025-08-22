Шеремет – чемпион мира по плаванию среди юниоров
Для Шеремета это первая награда на уровне юниорских ЧМ
13 минут назад
Украинский пловец Никита Шеремет стал чемпионом мира среди юниоров на дистанции 50 метров вольным стилем в румынском Отопени.
В финале Никита показал результат 21,99 секунды, опередив соперника из Великобритании Джейкоба Миллса на 00,03 с. Третьим стал итальянец Карлос Д’амброзио.
Для Шеремета это первая награда на уровне юниорских ЧМ.
Бухов не сумел защитить звание чемпиона мира на коронной дистанции.
