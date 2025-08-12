Двукратная олимпийская чемпионка Парижа-2024, 17-кратная чемпионка мира американская пловчиха Кейт Дугласс для рашистских СМИ заявила, что после Игр-2028 задумается о завершении карьеры.

«У меня была тяжелая подготовка к Олимпиаде в Париже, я отдала всю себя, пришлось многим пожертвовать. На какое-то время я выключилась из обычной жизни и сразу после Парижа задумалась, как долго это продлится? Я не хочу держать всю жизнь на паузе, быть запертой в спорте, словно в клетке. Я не так представляла себе свою жизнь.

При этом домашняя Олимпиада – это мечта многих спортсменов и мало кому удается получить шанс ее реализовать. Мне повезло, поэтому за ближайшие три года я намерена стать лучшей версией себя, чтобы выдать в Лос-Анджелесе максимум. Вопрос лишь в том, сколько сил на это понадобится, моральных и физических. Возможно, я действительно больше не захочу плавать, так что после Игр-2028 подумаю о будущем».