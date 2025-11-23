Бронза Артема Кузнецова: украинцы успешно выступили на юниорском ЧЕ по тхэквондо
Бронзовые медали также завоевали Волосенко, Костеневич, Маненков и Кучина
26 минут назад
Украинец Артём Кузнецов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы среди юниоров по тхэквондо (ВТФ). Соревнования прошли в швейцарском Эгли.
На пути к пьедесталу Кузнецов провел четыре поединка, убедительно победив соперников из Израиля (0:2), Швейцарии (0:2) и Италии (0:2).
В полуфинале наш спортсмен уступил будущему чемпиону континента — представителю Болгарии, что позволило ему закрепить бронзовую позицию.
Также бронзовые медали завоевали Волосенко Златослава (весовая категория до 49 кг), Дарья Костеневич (в.к. до 57 кг), Максим Маненков (в.к. до 58 кг) и Виктория Кучина (в.к. свыше 68 кг).
