Завацкая разгромила канадку на старте квалификации Roland Garros-2026
Украинка триумфировала в двух сетах
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (268 WTA) с уверенной победы начала выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции.
В матче первого раунда отбора украинка в двух сетах разгромила представительницу Канады Кэрол Чжао (WTA 403). Встреча длилась чуть более часа.
Roland Garros-2026. Квалификация
Катарина Завацкая (Украина) – Кэрол Чжао (Канада) – 6:2, 6:1
В следующем круге квалификации на грунтовом Мейджоре Катарина сыграет против седьмой сеяной Дарьи Семенистой из Латвии.
