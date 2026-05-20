Сергей Разумовский

Украинский теннисист Виталий Сачко завершил выступления в квалификации Roland Garros, не сумев преодолеть стартовый раунд отбора. В первом матче квалификационной сетки украинец уступил представителю Перу Гонсало Буэно, который занимает 185-е место в мировом рейтинге ATP.

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 2:6, 4:6. Для Сачко это была уже вторая попытка пробиться в основную сетку французского турнира Grand Slam, однако, как и в прошлый раз, украинцу не удалось пройти стартовый барьер квалификации.

В первой партии ключевым стал отрезок в конце сета. Сачко не сумел удержать свою подачу в двух геймах, чем воспользовался его соперник. Буэно уверенно реализовал свое преимущество и довёл сет до победы со счетом 6:2.

Во второй партии ситуация для украинца сначала складывалась значительно лучше. Виталий повел со счетом 3:1 и имел шанс перевести игру в более напряженное русло, однако удержать преимущество ему не удалось. Перуанец постепенно вернулся в сет, отыграл отставание и в итоге закрыл матч со счетом 6:4 во второй партии.

Сачко во второй раз в карьере выступил в квалификации Roland Garros. Два года назад он также остановился уже на старте отборочного этапа.

В целом для украинского теннисиста это было десятое участие в квалификации турниров Grand Slam. Пока что Сачко ни разу не удавалось преодолеть отбор и пробиться в основную сетку мэйджора.