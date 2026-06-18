7 украинских теннисисток вошли в заявку Wimbledon в парном разряде
Среди них — Костюк и Ястремская
около 6 часов назадПодписаться в
Семь украинок вошли в заявку Wimbledon-2026 в женском парном разряде. Об этом сообщает официальный сайт британского Шлема.
В неё попали:
– Людмила Киченок (Украина)/ Дезире Кравчик (США)
– Марта Костюк (Украина)/ Елена-Габриэла Русе (Румыния)
– Надежда Киченок (Украина)/ Макото Ниномия (Япония)
– Ангелина Калинина (Украина)/ Даяна Ястремская (Украина)
– Юлия Стародубцева (Украина)/ Пейтон Стернс (США)
– Александра Олейникова (Украина)/ Рената Сарасуэа (Мексика)
При условии двух отказов в список участниц попадут Дарья Снигур (Украина) и Ингрид Мартинс (Бразилия).
Британский мейджор с 29 июня по 12 июля.
Ранее стали известны имена теннисистов, которые получили wild card на Wimbledon, среди них – Димитров и Вавринка.
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