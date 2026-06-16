Денис Седашов

Экс-первые ракетки мира Серена и Винус Уильямс выступят в парном разряде Wimbledon-2026. Организаторы турнира Большого шлема официально предоставили американскому тандему wild card.

Для Серены Уильямс, которая имеет в своем активе 23 титула Grand Slam в одиночном разряде, это уже второе громкое возвращение — неделю назад она возобновила выступления после четырехлетнего перерыва в карьере.

Совместный матч сестер на мейджоре состоится впервые с 2022 года, когда они в последний раз играли в паре на US Open.

На данный момент ни Серена, ни Винус не заявлены в одиночной сетке Wimbledon. Однако организаторы соревнований оставили одно приглашение (wild card) вакантным и объявят его обладательницу позже.

Возвращение, которого ждали. Серена Уильямс в тандеме с Мбоко вышла во второй круг турнира в Лондоне.