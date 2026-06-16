Легендарное возвращение: Сёстры Уильямс получили wild card на Wimbledo
Теннисистки сыграют в парном разряде
около 18 часов назадПодписаться в
Экс-первые ракетки мира Серена и Винус Уильямс выступят в парном разряде Wimbledon-2026. Организаторы турнира Большого шлема официально предоставили американскому тандему wild card.
Для Серены Уильямс, которая имеет в своем активе 23 титула Grand Slam в одиночном разряде, это уже второе громкое возвращение — неделю назад она возобновила выступления после четырехлетнего перерыва в карьере.
Совместный матч сестер на мейджоре состоится впервые с 2022 года, когда они в последний раз играли в паре на US Open.
На данный момент ни Серена, ни Винус не заявлены в одиночной сетке Wimbledon. Однако организаторы соревнований оставили одно приглашение (wild card) вакантным и объявят его обладательницу позже.
Возвращение, которого ждали. Серена Уильямс в тандеме с Мбоко вышла во второй круг турнира в Лондоне.