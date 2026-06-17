Стали известны имена теннисистов, получивших wild card на Wimbledon, среди них – Димитров и Вавринка.
Еще трех обладателей пропуска на мейджор объявят позже
около 8 часов назадПодписаться в
Организаторы Wimbledon опубликовали список теннисистов, получивших wild card на британский мейджор. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Пропуск в основную сетку турнира в одиночном разряде получили Григор Димитров (Болгария), Джейкоб Фернли (Великобритания), Артур Фери (Великобритания), Джек Пиннингтон Джонс (Великобритания), Тоби Сэмюэл (Великобритания), Стэн Вавринка (Швейцария), Майя Хвалиньска (Польша), Харриет Дарт (Великобритания), Алисия Дудени (Великобритания), Ханна Клугман (Великобритания), Мика Стойсавлевич (Великобритания), Кэти Свон (Великобритания), Мими Сюй (Великобритания).
Еще 3 обладателя wild card (1 среди женщин и 2 среди мужчин) будут объявлены позже.
Ранее сестры Уильямс получили wild card на Wimbledon.