Денис Седашов

Украинские теннисисты выступят в квалификационном раунде Wimbledon-2026. В мужском одиночном разряде за выход в основную сетку будет бороться Виталий Сачко (210 ATP), а в женском — Вероника Подрез (142 WTA). Сообщает ФТУ.

Ранее прямые путевки в основную сетку турнира по рейтингу получили семь украинских теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Wimbledon-2026 пройдет с 29 июня по 12 июля.

Видеообзор матча Элина Свитолина — Марта Костюк на Roland Garros.