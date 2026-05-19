Денис Седашов

Сразу семь представительниц Украины напрямую попали в основную сетку травяного турнира Grand Slam в Лондоне.

В заявочном списке Wimbledon-2026 оказались Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Еще одна украинская теннисистка Вероника Подрез в данный момент находится на 44-м месте в альтернативном списке и сохранит шанс выступить в случае отказа других участниц.

Турнир Wimbledon в 2026 году пройдет с 29 июня по 12 июля.

