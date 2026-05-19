Свитолина, Костюк и ещё пять украинок сыграют в основной сетке Уимблдона-2026
Турнир пройдет с 29 июня по 12 июля
44 минуты назад
Сразу семь представительниц Украины напрямую попали в основную сетку травяного турнира Grand Slam в Лондоне.
В заявочном списке Wimbledon-2026 оказались Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.
Еще одна украинская теннисистка Вероника Подрез в данный момент находится на 44-м месте в альтернативном списке и сохранит шанс выступить в случае отказа других участниц.
Турнир Wimbledon в 2026 году пройдет с 29 июня по 12 июля.
«Я все еще не готов соревноваться»: Алькарас официально снялся с Wimbledon-2026.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться