Владимир Кириченко

Вторая ракетка мира, 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий раунд Открытого чемпионата США-2025.

В матче второго раунда турнира Карлос уверенно победил 24-летнего итальянца Маттиа Беллуччи (АТР, 65) со счетом 6:1, 6:0, 6:3.

Матч длился 1 час 38 минут. За это время Алькарас выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Беллуччи два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В матче за выход в 1/8 финала Алькарас встретится с 23-летним итальянцем Лучано Дардери (АТР, 34).

Напомним, Марта Костюк единственная из украинок вышла во второй круг US Open.